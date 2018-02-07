Динамо Киев – Хэбэй Чайна Форчун 2:1 видео голов и обзор товарищеского матча

Киевское Динамо одержало победу над китайским клубом Хэбэй Чайна Форчун.

Киевское Динамо продолжает подготовку ко второй части сезона. В очередном контрольном поединке команда Александр Хацкевича обыграла китайский клуб Хэбэй Чайна Фортун (2:1).

Киевляне пропустили первыми, однако во втором тайме сперва Виктор Цыганков идеально исполнил штрафной удар, а под занавес игры Жуниор Мораес реализовал пенальти.

Добавим, что свой следующий матч на тренировочном сборе в Испании Динамо проведет в четверг, 8 февраля. Соперником "бело-синих" будет еще один китайский клуб – Тяньцзинь Тэда. Начало встречи – в 17:30 по киевскому времени.

С полным расписанием матчей Динамо на сборе в Марбелье можно ознакомиться здесь.

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