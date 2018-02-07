Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Динамо на сборах обыграло команду Пеллегрини

Комментариев: 2
Динамо одержало победу в контрольном поединке над Хэбэй Чайна Форчун.
Динамо обыграло Хэбэй Чайна Форчун
Динамо обыграло Хэбэй Чайна Форчун
ФК Динамо Киев

Динамо провело очередной контрольный матч в рамках второго подготовительного сбора в Испании. Соперником киевлян был китайский клуб Хэбэй Чайна Форчун, который тренирует именитый наставник Мануэль Пеллегрини.

Победу в матче одержали подопечные Александра Хацкевича. За "бело-синих" отличились Виктор Цыганков и Жуниор Мораес.

Динамо – Хэбэй Чайна Форчун 2:1
Голы: Цыганков, 57, Мораес, 84 (с пенальти) – Эрнанес, 20

Динамо: Рудько, Кендзера, Хачериди, Кадар, Пиварич, Шепелев, Морозюк (Вербич, 72), Шапаренко, Гонсалес (Цыганков, 46), Гармаш, Беседин (Мораес, 64).

Хэбэй Чайна Фортун: Тяньюань Сюй, Эрнанес, Жервиньо, Чен Ян, Чендун Чжан, Минцзянь Чжао, Хан Рен, Зипен Жан, Маскерано, Хун Гуй, Ян-Ян Джин.

Следующий матч киевляне проведут 8 февраля против также китайской команды – Тяньцзинь Тэда. Начало встречи – в 17:30 по киевскому времени.

С полным расписанием матчей Динамо на сборе в Марбелье можно ознакомиться здесь.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Поделись:
Теги: футбол, Динамо Киев, Хэбэй Чайна Форчун, подготовительные сборы, межсезонье, товарищеский матч
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  07.02.2018, 20:12
Оценка:  0
гость
гость (аноним) 07.02.2018, 20:01

Кроты же проиграли)))
гость  (аноним)  07.02.2018, 20:01
Оценка:  0
гость
Ну молодцы... орлы,еще не хватало чтобы они проиграли даже китайцам.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь