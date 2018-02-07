Динамо на сборах обыграло команду Пеллегрини

Динамо одержало победу в контрольном поединке над Хэбэй Чайна Форчун.

Динамо провело очередной контрольный матч в рамках второго подготовительного сбора в Испании. Соперником киевлян был китайский клуб Хэбэй Чайна Форчун, который тренирует именитый наставник Мануэль Пеллегрини.

Победу в матче одержали подопечные Александра Хацкевича. За "бело-синих" отличились Виктор Цыганков и Жуниор Мораес.

Динамо – Хэбэй Чайна Форчун 2:1

Голы: Цыганков, 57, Мораес, 84 (с пенальти) – Эрнанес, 20

Динамо: Рудько, Кендзера, Хачериди, Кадар, Пиварич, Шепелев, Морозюк (Вербич, 72), Шапаренко, Гонсалес (Цыганков, 46), Гармаш, Беседин (Мораес, 64).

Хэбэй Чайна Фортун: Тяньюань Сюй, Эрнанес, Жервиньо, Чен Ян, Чендун Чжан, Минцзянь Чжао, Хан Рен, Зипен Жан, Маскерано, Хун Гуй, Ян-Ян Джин.

Следующий матч киевляне проведут 8 февраля против также китайской команды – Тяньцзинь Тэда. Начало встречи – в 17:30 по киевскому времени.

С полным расписанием матчей Динамо на сборе в Марбелье можно ознакомиться здесь.

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