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Новичок Зари пытался делать ставки против своего клуба

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Заря усилилась экс-футболистом Манчестер Сити и Ланса Давидом Фаупалой.
Давид Фопала – новичок луганской Зари
Давид Фопала – новичок луганской Зари
ФК Заря

Новобранец луганской Зари Давид Фопала, наибольшим достижением которого стал один матч за основную команду Манчестер Сити, проявлял себя не только на футбольном поле, но и вне его.

Выступая за Ланс, игрок пытался делать ставки против своего коллектива.

После ссоры с руководством французского клуба, Давид, выступая за молодежный состав, решил подзаработать. Фопала стал хвастаться в социальных сетях, что собирается сделать ставку на матч основной команды Ланса.

"Я собираюсь поставить 800 евро, игра будет равной", – написал футболист.

По информации издания Le Parisien, Фопала хотел поставить на поражение своего клуба в матче с Лиллем. Руководство команды и болельщики были в гневе. Позже он удалил аккаунт в Twitter, однако позже объяснил, что не делал ничего незаконного, поскольку не являлся профессиональным игроком.

Примечательно то, что запрет на ставки распространяется на всех футболистов и тренеров, связанных контрактом с Французской федерацией футбола. Его спасло то, что он не успех сделать ставку. Давида наказали всего 4-матчевой дисквалификацией, но про вызову в национальную сборную ему пришлось забыть.

Напомним, 6 февраля Давид Фопала подписал контракт с луганской Зарей.

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Теги: футбол, Заря, вне игры, Давид Фопала
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