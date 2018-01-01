Новичок Зари пытался делать ставки против своего клуба
Новобранец луганской Зари Давид Фопала, наибольшим достижением которого стал один матч за основную команду Манчестер Сити, проявлял себя не только на футбольном поле, но и вне его.
Выступая за Ланс, игрок пытался делать ставки против своего коллектива.
После ссоры с руководством французского клуба, Давид, выступая за молодежный состав, решил подзаработать. Фопала стал хвастаться в социальных сетях, что собирается сделать ставку на матч основной команды Ланса.
"Я собираюсь поставить 800 евро, игра будет равной", – написал футболист.
По информации издания Le Parisien, Фопала хотел поставить на поражение своего клуба в матче с Лиллем. Руководство команды и болельщики были в гневе. Позже он удалил аккаунт в Twitter, однако позже объяснил, что не делал ничего незаконного, поскольку не являлся профессиональным игроком.
Примечательно то, что запрет на ставки распространяется на всех футболистов и тренеров, связанных контрактом с Французской федерацией футбола. Его спасло то, что он не успех сделать ставку. Давида наказали всего 4-матчевой дисквалификацией, но про вызову в национальную сборную ему пришлось забыть.
Напомним, 6 февраля Давид Фопала подписал контракт с луганской Зарей.
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