Динамо проведет еще один поединок на втором подготовительном сборе в Испании. Смотри видео онлайн трансляцию товарищеского матча Динамо – Хэбэй Чайна Форчун.

Динамо 7 февраля проведет очередной товарищеский матч в рамках подготовки к весенней части сезона-2017/18.

На этот раз соперником "бело-синих" станет Хэбэй Чайна Форчун (Китай).

Киевляне выйдут на поле в следующем составе:

Смотри видео онлайн трансляцию контрольного поединка Динамо – Хэбэй Чайна Форчун, который начнется в 17:45 по киевскому времени.

С полным расписанием матчей Динамо на сборе в Марбелье можно ознакомиться здесь.