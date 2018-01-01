Динамо не смогло отдать своего игрока в аренду

Динамо-Брест хотело арендовать у киевлян Никиту Корзуна.

Никита Корзун мог перейти в аренду в брестское Динамо, сообщает ua.tribuna.com

Белорусский клуб делал предложение одноименной команде из Киева нынешней зимой, но стороны не сумели договориться о переходе.

Главный тренер киевлян Александр Хацкевич, в свою очередь, не против аренды полузащитника.

В нынешнем сезоне игрок провел восемь матчей за Динамо в УПЛ, но затем был переведен в молодежную команду.

Ранее сообщалось о том, что Никита Корзун может продолжить карьеру в России.