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Динамо не смогло отдать своего игрока в аренду

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Динамо-Брест хотело арендовать у киевлян Никиту Корзуна.
Никита Корзун
Никита Корзун
ФК Динамо Киев

Никита Корзун мог перейти в аренду в брестское Динамо, сообщает ua.tribuna.com

Белорусский клуб делал предложение одноименной команде из Киева нынешней зимой, но стороны не сумели договориться о переходе. 

Главный тренер киевлян Александр Хацкевич, в свою очередь, не против аренды полузащитника. 

В нынешнем сезоне игрок провел восемь матчей за Динамо в УПЛ, но затем был переведен в молодежную команду.

Ранее сообщалось о том, что Никита Корзун может продолжить карьеру в России.

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Теги: футбол, Динамо Киев, Никита Корзун, трансфер
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