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Казахский клуб анонсировал контрольный матч с донецким Олимпиком из ДНР

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В Кайсаре посчитали, что Олимпик является клубом из непризнанной республики.
Игрокам Олимпика приписали игру в клубе ДНР
Игрокам Олимпика приписали игру в клубе ДНР
ФК Олимпик

Казахский клуб Кайсар, занявший в последнем чемпионате Казахстана шестое место, оскандалился, информируя о грядущих товарищеских матчах своей команды.

Анонсируя ближайшие контрольные матчи, Кайсар отметил, что 9 февраля сыграет товарищеский матч с донецким Олимпиком.

Все бы ничего, но напротив украинского клуба был оставлен флаг непризнанной республики ДНР.

Спустя время в Кайсаре осознали ошибку, исправили флаг страны на правильный, но при этом старый пост никто не удалил. 

Ранее сообщалось, что ФФУ пожизненно дисквалифицировала 18 футболистов за игры в ДНР.

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Теги: Олимпик, ДНР, чемпионат Украины, подготовительные сборы
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