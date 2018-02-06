Казахский клуб анонсировал контрольный матч с донецким Олимпиком из ДНР

В Кайсаре посчитали, что Олимпик является клубом из непризнанной республики.

Казахский клуб Кайсар, занявший в последнем чемпионате Казахстана шестое место, оскандалился, информируя о грядущих товарищеских матчах своей команды.

Анонсируя ближайшие контрольные матчи, Кайсар отметил, что 9 февраля сыграет товарищеский матч с донецким Олимпиком.

Все бы ничего, но напротив украинского клуба был оставлен флаг непризнанной республики ДНР.

Спустя время в Кайсаре осознали ошибку, исправили флаг страны на правильный, но при этом старый пост никто не удалил.

Ранее сообщалось, что ФФУ пожизненно дисквалифицировала 18 футболистов за игры в ДНР.

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