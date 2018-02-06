Казахский клуб анонсировал контрольный матч с донецким Олимпиком из ДНР
В Кайсаре посчитали, что Олимпик является клубом из непризнанной республики.
Казахский клуб Кайсар, занявший в последнем чемпионате Казахстана шестое место, оскандалился, информируя о грядущих товарищеских матчах своей команды.
Анонсируя ближайшие контрольные матчи, Кайсар отметил, что 9 февраля сыграет товарищеский матч с донецким Олимпиком.
Все бы ничего, но напротив украинского клуба был оставлен флаг непризнанной республики ДНР.
Спустя время в Кайсаре осознали ошибку, исправили флаг страны на правильный, но при этом старый пост никто не удалил.
Ранее сообщалось, что ФФУ пожизненно дисквалифицировала 18 футболистов за игры в ДНР.
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