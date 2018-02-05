Шовковский написал книгу о себе

Выход автобиографической книги ожидается весной.

Легендарный вратарь киевского Динамо и сборной Украины Александр Шовковский написал автобиграфическую книгу, которую представит в ближайшее время. Об этом рассказал основатель издательской группы КМ-Букс Ярослав Маринович.

"Один из проектов, которые мы готовим на весну – автобиографическая книга Александра Шовковского. Ее рабочее название: "Все в моих руках".

Книга о футболе, о личном. Подводит итог определенной части жизни Александра и будет интересна всем читателям", – написал Маринович.

Ранее Шовковский шокировал жуткими фото своих травм за карьеру.

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