Очередной новичок? Динамо внесло в заявку молдавского полузащитника
Дану Спэтару пребывал в статусе свободного агента.
Киевское Динамо внесло молдавского полузащитника Дана Спэтару в список игроков первой команды на официальном сайте. Пока без фото, но с 18-м игровым номером.
При этом официального объявления о возможном трансфере не было.
Полузащитник пребывает с Динамо на сборах и успел сыграть за киевский клуб в спарринге с Академией Пушкаша.
Спэтару – воспитанник Зимбру. Последним клубом 23-летнего футболиста был молдавский КСМС, с которым он прекратил сотрудничество этой зимой. Имеет в своем активе пять матчей за сборную Молдовы.
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