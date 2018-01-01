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Очередной новичок? Динамо внесло в заявку молдавского полузащитника

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Дану Спэтару пребывал в статусе свободного агента.
Дан Спэтару
Дан Спэтару

Киевское Динамо внесло молдавского полузащитника Дана Спэтару в список игроков первой команды на официальном сайте. Пока без фото, но с 18-м игровым номером.

При этом официального объявления о возможном трансфере не было.

Полузащитник пребывает с Динамо на сборах и успел сыграть за киевский клуб в спарринге с Академией Пушкаша.

Спэтару – воспитанник Зимбру. Последним клубом 23-летнего футболиста был молдавский КСМС, с которым он прекратил сотрудничество этой зимой. Имеет в своем активе пять матчей за сборную Молдовы.

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Теги: Динамо Киев, трансфер
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