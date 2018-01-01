Экс-игрок Манчестер Сити прибыл на медосмотр в Зарю
Давид Фаупала может подписать контракт с луганским клубом.
Экс-нападающий Манчестер Сити француз Давид Фаупала пройдет медосмотр в Заре.
Как сообщает официальный сайт клуба, футболист же прибыл в Запорожье.
Если 20-летний француз успешно пройдет медосмотр, то во вторник, 6 февраля, Фаупала подпишет контракт с луганским клубом.
Ранее сообщалось, что вратарь Зари Андрей Лунин перешел в Реал Сосьедад.
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