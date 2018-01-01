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Экс-игрок Манчестер Сити прибыл на медосмотр в Зарю

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Давид Фаупала может подписать контракт с луганским клубом.
Давид Фаупала (слева)
Давид Фаупала (слева)
Getty Images

Экс-нападающий Манчестер Сити француз Давид Фаупала пройдет медосмотр в Заре.

Как сообщает официальный сайт клуба, футболист же прибыл в Запорожье.

Если 20-летний француз успешно пройдет медосмотр, то во вторник, 6 февраля, Фаупала подпишет контракт с луганским клубом.

Ранее сообщалось, что вратарь Зари Андрей Лунин перешел в Реал Сосьедад.

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Теги: Заря, трансфер, чемпионат Украины по футболу
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