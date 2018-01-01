Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Динамо проиграл Академии Пушкаша, дважды пропустив в концовке

Комментариев: 0
Киевское Динамо не удержало победу в контрольном матче.
Мораес забил один из голов Динамо
Мораес забил один из голов Динамо
ФК Динамо Киев

Киевское Динамо проиграло на сборах в Испании проиграло венгерской Академии Пушкаша 2:3.

Киевляне пропустили первыми, однако усилиями Мораеса забили в ответ в конце первого, а в начале второго тайма Хлебас вывел Динамо вперед.

Казалось, все идет к победе, однако в конце встречи Академия Пушкаша забила два гола, огорчив соперника на 89-й и 90-й минутах.

В этом матче впервые на поле вышел новичок Карлос Самбрано, а также сыграл пребывающий на просмотре молдавский хавбек Дэн Спэтару.

Динамо — Академия Пушкаша 2:3

Голы: Мораес, 43, Хлебас, 59 — Уписс, 14, Шечи, 89, Мадараш, 90

Динамо: Маханьков, Самбрано, Бурда, Шабанов, Миколенко, Смирный, Гусев, Спэтару (Шапаренко, 67), Дерлис, Мораес, Хлебас

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Поделись:
Теги: Динамо Киев, подготовительные сборы
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь