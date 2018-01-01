Динамо проиграл Академии Пушкаша, дважды пропустив в концовке

Киевское Динамо не удержало победу в контрольном матче.

Мораес забил один из голов Динамо ФК Динамо Киев

Киевское Динамо проиграло на сборах в Испании проиграло венгерской Академии Пушкаша 2:3.

Киевляне пропустили первыми, однако усилиями Мораеса забили в ответ в конце первого, а в начале второго тайма Хлебас вывел Динамо вперед.

Казалось, все идет к победе, однако в конце встречи Академия Пушкаша забила два гола, огорчив соперника на 89-й и 90-й минутах.

В этом матче впервые на поле вышел новичок Карлос Самбрано, а также сыграл пребывающий на просмотре молдавский хавбек Дэн Спэтару.

Динамо — Академия Пушкаша 2:3

Голы: Мораес, 43, Хлебас, 59 — Уписс, 14, Шечи, 89, Мадараш, 90

Динамо: Маханьков, Самбрано, Бурда, Шабанов, Миколенко, Смирный, Гусев, Спэтару (Шапаренко, 67), Дерлис, Мораес, Хлебас

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