Динамо – Академия Пушкаша: видео онлайн трансляция товарищеского матча
Динамо проведет еще один поединок на втором подготовительном сборе в Испании. Смотри видео онлайн трансляцию товарищеского матча Динамо – Академия Пушкаша.
Динамо 4 февраля проведет очередной товарищеский матч в рамках подготовки к весенней части сезона-2017/18.
На этот раз соперником "бело-синих" станет Академия Пушкаша (Венгрия).
Киевляне выйдут на поле в следующем составе:
Стартовий склад «Динамо» у матчі проти «Академії Пушкаша»— FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) February 4, 2018
🔴 Відеотрансляція матчу: https://t.co/iomvhcKAXL #FCDKLive #DynamoPuskásAcademia #ДинамоАкадеміяПушкаша pic.twitter.com/DOtSDLZtXx
Смотри видео онлайн трансляцию контрольного поединка Динамо – Академия Пушкаша, который начнется в 17:45 по киевскому времени.
С полным расписанием матчей Динамо на сборе в Марбелье можно ознакомиться здесь.
Полная версия правил