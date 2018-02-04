Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Жена Тимощука рассказала об измене своего мужа

Комментариев: 4
Откровенное интервью Надежды Навроцкой.
Анатолий Тимощук
Анатолий Тимощук
Getty Images

"Переполненные стадионы, огромные гонорары – в центре внимания известный футболист Анатолий Тимощук. Фанатки пытаются завоевать его сердце, но ему нужна только жена Надежда. Именно она выбивала для него лучшие условия. Но Анатолий изменил жене", – идет речь в программе Украинские сенсации на телеканале 1+1.

Ранее супруга Анатолия Тимощука поддержала инициативу жителей Луцка о лишении его звания "почетного гражданина".

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Поделись:
Теги: футбол, Анатолий Тимощук, вне игры, видео
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (4)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Отсортировать по дате Вниз
gene737  (аноним)  04.02.2018, 12:44
Оценка:  0
gene737
изменять так изменять: Родине, жене...
АДМИН - PIDAR!
гость  (аноним)  04.02.2018, 12:42
Оценка:  0
гость
123
гость  (аноним)  04.02.2018, 11:29
Оценка:  0
гость
ТОЛЯ лучший!
гость  (аноним)  04.02.2018, 10:05
Оценка:  +2
гость
Всем пофиг !
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь