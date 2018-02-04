Жена Тимощука рассказала об измене своего мужа
Откровенное интервью Надежды Навроцкой.
"Переполненные стадионы, огромные гонорары – в центре внимания известный футболист Анатолий Тимощук. Фанатки пытаются завоевать его сердце, но ему нужна только жена Надежда. Именно она выбивала для него лучшие условия. Но Анатолий изменил жене", – идет речь в программе Украинские сенсации на телеканале 1+1.
Ранее супруга Анатолия Тимощука поддержала инициативу жителей Луцка о лишении его звания "почетного гражданина".
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