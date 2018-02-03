На OLX продается медаль Шахтера за победу в Кубке УЕФА

В описании "товара" не указано, кому именно была вручена эта медаль.

Шахтер после победу в Кубке УЕФА ФК Шахтер

На популярном украинском сайте объявлений OLX выставлена на продажу медаль донецкого Шахтера за победу в Кубке УЕФА-2008/09.

Цена за медаль, заявленная автором объявления, составляет 260 тысяч гривен. В описании "товара" не указано, кому именно была вручена эта медаль. Отметим, что такими медалями УЕФА наградила футболистов Шахтера, тренерский штаб и персонал первой команды.

Напомним, в финале Кубка УЕФА-2008/09 Шахтер со счетом 2:1 обыграл бременский Вердер и впервые в свое истории добыл еврокубковый трофей.

Ранее сообщалось, что Блохин назвал главное преимущество Ромы над Шахтером.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!