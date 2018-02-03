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На OLX продается медаль Шахтера за победу в Кубке УЕФА

Комментариев: 3
В описании "товара" не указано, кому именно была вручена эта медаль.
Шахтер после победу в Кубке УЕФА
Шахтер после победу в Кубке УЕФА
ФК Шахтер

На популярном украинском сайте объявлений OLX выставлена на продажу медаль донецкого Шахтера за победу в Кубке УЕФА-2008/09.

Цена за медаль, заявленная автором объявления, составляет 260 тысяч гривен. В описании "товара" не указано, кому именно была вручена эта медаль. Отметим, что такими медалями УЕФА наградила футболистов Шахтера, тренерский штаб и персонал первой команды.

Напомним, в финале Кубка УЕФА-2008/09 Шахтер со счетом 2:1 обыграл бременский Вердер и впервые в свое истории добыл еврокубковый трофей.

Ранее сообщалось, что Блохин назвал главное преимущество Ромы над Шахтером.

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Теги: Шахтер, Кубок УЕФА, медаль, продажа, фото, вне игры, футбол
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Комментариев (3)
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Ivanez    03.02.2018, 16:27
Оценка:  0
Ivanez
Растет благосостояние ДНР-ского народа.
I_gor2    03.02.2018, 13:36
Оценка:  -1
I_gor2
русский мир экспроприировал.
гость  (аноним)  03.02.2018, 12:33
Оценка:  +1
гость
У кого-то из кротов деньги закончились???))))
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