Донецкий клуб объявил о подписании Руслана Фомина.

Лидер чемпионата Украины донецкого Шахтер подписал контракт с нападающим Русланом Фоминым.

Фомин ранее играл за Шахтер, харьковские Арсенал и Металлист, луганскую Зарю, одесский Черноморец и ФК Мариуполь. Также выступал за рубежом: Габала (Азербайджан), Атырау (Казахстан), Аполлон (Греция).

В составе "горняков" провел 30 матчей, забил пять голов. В Премьер-лиге-2017/18 в составе "Мариуполя" – 16 матчей, пять голов.

Авторитетный портал transfermarkt оценивает трансферную стоимость Руслана Фомина в 300 тысяч евро. В составе Шахтера это самая низкая оценка среди всех футболистов.

Руслан Фомин играл за юношеские и молодежную сборную Украины, но в национальную команду не привлекался.

Ранее сообщалось, что Шахтер мог получить крупную сумму денег перед трансферным дедлайном.

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