Фомин вернулся в Шахтер
Лидер чемпионата Украины донецкого Шахтер подписал контракт с нападающим Русланом Фоминым.
Фомин ранее играл за Шахтер, харьковские Арсенал и Металлист, луганскую Зарю, одесский Черноморец и ФК Мариуполь. Также выступал за рубежом: Габала (Азербайджан), Атырау (Казахстан), Аполлон (Греция).
В составе "горняков" провел 30 матчей, забил пять голов. В Премьер-лиге-2017/18 в составе "Мариуполя" – 16 матчей, пять голов.
Авторитетный портал transfermarkt оценивает трансферную стоимость Руслана Фомина в 300 тысяч евро. В составе Шахтера это самая низкая оценка среди всех футболистов.
Руслан Фомин играл за юношеские и молодежную сборную Украины, но в национальную команду не привлекался.
Ранее сообщалось, что Шахтер мог получить крупную сумму денег перед трансферным дедлайном.
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