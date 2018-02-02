Шахтер мог получить крупную сумму денег перед трансферным дедлайном

Агент Вячеслав Заховайло утверждает, что "горняки" могли выручить 90 миллионов евро.

Футбольный агент Вячеслав Заховайло заявил, что Шахтер в день завершения трансферного окна мог заработать крупную сумму денег.

"Пообщался сегодня с коллегами из разных стран. В дедлайн трансферного окна могли произойти чудеса. Например, Шахтер мог заработать под 90 миллионов евро за троих игроков. Видимо, деньги Ахметову не нужны", – написал Заховайло на своей странице в Facebook.

Ранее сообщалось, что Шахтер заявил Руслана Фомина на весеннюю часть чемпионата Украины.

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