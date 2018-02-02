Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Шахтер мог получить крупную сумму денег перед трансферным дедлайном

Комментариев: 1
Агент Вячеслав Заховайло утверждает, что "горняки" могли выручить 90 миллионов евро.
Вячеслав Заховайло
Вячеслав Заховайло
facebook.com/zahovajlo.vaceslav

Футбольный агент Вячеслав Заховайло заявил, что Шахтер в день завершения трансферного окна мог заработать крупную сумму денег.

"Пообщался сегодня с коллегами из разных стран. В дедлайн трансферного окна могли произойти чудеса. Например, Шахтер мог заработать под 90 миллионов евро за троих игроков. Видимо, деньги Ахметову не нужны", – написал Заховайло на своей странице в Facebook.

Ранее сообщалось, что Шахтер заявил Руслана Фомина на весеннюю часть чемпионата Украины.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Поделись:
Теги: футбол, чемпионат Украины по футболу, Вячеслав Заховайло, УПЛ, Украинская Премьер-лига, Шахтер, трансфер
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Мухоморище    02.02.2018, 00:29
Оценка:  0
Мухоморище
Хорошая профессия футбольный агент))Это не в мартене или в шахте х...ярить.При совке таких барыгами называли.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь