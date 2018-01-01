Динамо не заявило Ротаня на вторую часть чемпионата Украины

Киевское Динамо заявило зимних новичков на вторую часть чемпионата Украины, кроме Руслана Ротаня.

Киевское Динамо продолжает готовиться к возобновлению официальных матчей во внутреннем чемпионате и Лиге Европы. Как сообщает официальный сайт УПЛ, столичный клуб внес изменения в заявку на вторую часть чемпионата Украины.

Места в заявке получили зимнее новички киевлян – Беньямин Вербич, Артем Шабанов и Карлос Самбрано. Отметим, что пока что в этом списке отсутствует Руслан Ротань, который подписал контракт с Динамо до конца нынешнего сезона.

Также нашлось место в заявке и Дмитрию Хлебасу, который в межсезонья вернулся из аренды. К слову, 25-летней нападающий отметился двумя голами в контрольных матчах на первом тренировочном сборе в испанской Марбелье.

Ранее стали известны соперники Динамо на втором тренировочном сборе.

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