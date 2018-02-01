Фомин внесен в заявку Шахтера на весеннюю часть чемпионата

Опытный нападающий вернется в состав "горняков".

Донецкий Шахтер внес в заявку на весеннюю часть украинской Премьер-лиги опытного нападающего Руслана Фомина.

Игрок отправился на второй зимний сбор вместе с "горняками" и провел 10 минут на поле в поединке против Копенгагена.

Ранее Виктор Коваленко заявил, что Шахтер обязан выиграть второе чемпионство подряд.

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