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Коваленко: Мы должны завоевать чемпионство второй год подряд

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Полузащитник Шахтера рассказал о подготовке ко второй части сезона.
Виктор Коваленко и Тарас Степаненко
Виктор Коваленко и Тарас Степаненко
ФК Шахтер

Украинский полузащитник донецкого Шахтера Виктор Коваленко рассказал о работе на тренировочных сборах, а также заявил, что команда должна выиграть чемпионат Украины:

"В Турции мы больше бегали, а тут работаем с мячом, все интенсивнее и быстрее. Сейчас подготавливается состав к началу чемпионата и Лиги чемпионов, поэтому все игроки стараются и хотят показать себя. Также много уделяем времени тактике.

В первой части чемпионата мы пропустили много голов, поэтому хотим лучше выступать в обороне и меньше пропускать. Мы - одна команда и должны быть одним целым как сзади, так и впереди.

Спарринги? Все соперники - хорошие и сильные команды, с ними интересно играть. Однако хочется уже выиграть, ведь вкус побед добавляет эмоций для следующих игр. Хочется выигрывать не только в официальных матчах, но и на сборах.

Сейчас предстоит много важных встреч в чемпионате, поэтому мы должны показывать хорошую игру, выигрывать и завоевать чемпионство второй год подряд. Я думаю, то, что чемпионат начнется перед Лигой чемпионов, является плюсом для нас.

Рома - хороший соперник, у которого есть звездные игроки. Пусть они кого-то продадут, кого-то купят - все равно останутся очень сильной командой. Но шансы всегда 50 на 50, ведь это футбол. У нас также хорошая команда, мы не зря вышли из группы", - сказал Коваленко в комментарии телеканалу Футбол 1.

Добавим, что "горняки" уступили в первом матче на тренировочном сборе в ОАЭ, проиграв датскому Копенгагену (1:2).

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Теги: футбол, Шахтер, Виктор Коваленко, Рома
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    01.02.2018, 19:33
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