Карпаты подписали двух колумбийцев
Львовский клуб усиляется в преддверии весенней части чемпионата Украины.
В преддверии старта весенней части чемпионата Украины по футболу львовские Карпаты заключили соглашения с двумя футболистами, сообщает официальный сайт клуба.
Ими стали колумбийцы 20-летний Маурисио Кортес и 21-летний Джонатан Бедойя. В новом клубе они будут играть под 19 и 7 номером соответственно.
Бедойя три года назад перебрался из Колумбии в состав молодежной команды Эспаньола, где также проходил сборы с основной командой.
Кортес ранее выступал за колумбийские Ла Экидад и Индепендьенте Медельин.
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