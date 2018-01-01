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Карпаты подписали двух колумбийцев

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Львовский клуб усиляется в преддверии весенней части чемпионата Украины.
Маурисио Кортес и Джонатан Бедойя
Маурисио Кортес и Джонатан Бедойя
ФК Карпаты

В преддверии старта весенней части чемпионата Украины по футболу львовские Карпаты заключили соглашения с двумя футболистами, сообщает официальный сайт клуба.

Ими стали колумбийцы 20-летний Маурисио Кортес и 21-летний Джонатан Бедойя. В новом клубе они будут играть под 19 и 7 номером соответственно.

Бедойя три года назад перебрался из Колумбии в состав молодежной команды Эспаньола, где также проходил сборы с основной командой.

Кортес ранее выступал за колумбийские Ла Экидад и Индепендьенте Медельин.

Ранее сообщалось, что новичок Динамо судится с российским клубом из-за долгов по зарплате.

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Теги: футбол, Карпаты, трансфер
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