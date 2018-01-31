Новичок Динамо судится с российским клубом из-за долгов по зарплате

Новичок киевлян Карлос Самбрано имеет претензии к своему бывшему клубу.

Карлос Самбрано, который на днях заключил контракт с киевским Динамо, судится со своим бывшим клубом, информирует sport.ua

Защитник хочет, чтобы Рубин заплатил ему 1,2 миллиона евро бонусов, а также 700 тысяч евро зарплаты, которые ему должна российская команда. Сообщается, что игрок уже обратился с данным вопросом в ФИФА.

Отметим, что перуанец покинул казанский клуб в сентябре минувшего года, перейдя в ПАОК.

Напомним, что Карлос Самбрано стал первым перуанским игроком в истории клуба.

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