Новичок Динамо судится с российским клубом из-за долгов по зарплате
Новичок киевлян Карлос Самбрано имеет претензии к своему бывшему клубу.
Карлос Самбрано, который на днях заключил контракт с киевским Динамо, судится со своим бывшим клубом, информирует sport.ua
Защитник хочет, чтобы Рубин заплатил ему 1,2 миллиона евро бонусов, а также 700 тысяч евро зарплаты, которые ему должна российская команда. Сообщается, что игрок уже обратился с данным вопросом в ФИФА.
Отметим, что перуанец покинул казанский клуб в сентябре минувшего года, перейдя в ПАОК.
Напомним, что Карлос Самбрано стал первым перуанским игроком в истории клуба.
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