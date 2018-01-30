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Самбрано – первый перуанец в истории Динамо

Комментариев: 1
Динамо усилилось перуанским защитником Карлосом Самбрано.
Карлос Самбрано – новичок киевского Динамо
Карлос Самбрано – новичок киевского Динамо
ФК Динамо Киев

Накануне киевское Динамо объявило о подписании четвертого новичка нынешней зимой. Им стал защитник Карлос Самбрано.

Примечательно то, что футболист является первым перуанцем в составе "бело-синих".

За всю историю чемпионатов Украины в реестре легионеров числится всего 5 перуанцев, однако в нынешний момент не один из них уже не играет в УПЛ.

Отметим, что новичок Динамо будет выступать за киевлян под вторым номером.

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Теги: футбол, чемпионат Украины по футболу, Динамо Киев, Карлос Самбрано, трансфер
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Комментариев (1)
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Потому_что    30.01.2018, 22:51
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Потому_что
Воистину громкий трансфер, опять пучок футболистов за 200 тыщ..и об этом вещал Франков??
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