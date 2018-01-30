Самбрано – первый перуанец в истории Динамо
Динамо усилилось перуанским защитником Карлосом Самбрано.
Накануне киевское Динамо объявило о подписании четвертого новичка нынешней зимой. Им стал защитник Карлос Самбрано.
Примечательно то, что футболист является первым перуанцем в составе "бело-синих".
За всю историю чемпионатов Украины в реестре легионеров числится всего 5 перуанцев, однако в нынешний момент не один из них уже не играет в УПЛ.
Отметим, что новичок Динамо будет выступать за киевлян под вторым номером.
Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Полная версия правил