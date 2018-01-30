Динамо объявило о подписании четвертого новичка нынешней зимой

Карлос Самбрано официально перешел в киевское Динамо.

Динамо объявило о подписании перуанского футболиста Карлоса Самбрано, сообщает официальный сайт киевлян.

Подробности трансфера неизвестны, однако сам защитник ранее рассказал, что подписал 4-летнее соглашение с "бело-синими".

Предыдущими клубами Карлоса Самбрано являются немецкие Шальке, Санкт-Паули и Айнтрахт, российский Рубин, а также греческий ПАОК. В составе последних он провел 8 поединков в нынешнем сезоне во всех турнирах.

В составе национальной сборной Перу дебютировал в 18-летнем возрасте.

Отметим, что перуанец стал четвертым подписанием Динамо в зимнее трансферное окно после Бенджамина Вербича, Руслана Ротаня и Артема Шабанова. Также в клуб из аренд вернулись Дмитрий Хлебас и Владислав Калитвинцев.

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