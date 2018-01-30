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Круче ЛеБрона: игрок Шахтера вколотил эффектный данк

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Давид Хочолава продемонстрировал свои умения в баскетболе.
Давид Хочолава
Давид Хочолава
ФК Шахтер

Шахтер продолжает свою подготовку к сезону. В данный момент донецкий клуб находится в ОАЭ, где принимает участие в Dubai Cup. "Горняки" уже провели первую встречу турнира, в которой уступили Копенгагену.

Кроме матчей и занятий на футбольном поле, футболисты также тренируются и в зале.

Во время одной из таких тренировок своими баскетбольными умениями блеснул защитник "горняков" Давид Хочолава.

Ранее сообщалось, что жена игрока Шахтера поразила боксерской техникой на тренировке.

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Теги: Давид Хочолава, Шахтер, баскетбол, видео, вне игры, футбол
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