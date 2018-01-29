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Динамо подписало перуанского защитника – СМИ

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Карлос Самбрано продолжит карьеру в киевском Динамо.
Карлос Самбрано (справа) в борьбе за мяч против Неймара
Карлос Самбрано (справа) в борьбе за мяч против Неймара
Getty Images

Карлос Самбрано пополнил ряды киевского Динамо. Об этом сообщил 1927.kiev.ua, со ссылкой на собственные источники.

Также известно, что киевляне несколько лет следили за 28-летним перуанским защитником, потому трансфер не является спонтанным.

Контракт уже подписан, а в ближайшее время про это будет объявлено официально.

Отметим, что футболист является воспитанником академии Шальке. Также он выступал во франкфуртском Айнтрахте. В 2016 году перешел в казанский Рубин, однако и там не сумел закрепиться. Первую часть нынешнего сезона Карлос Самбрано провел на правах аренды в ПАОКе.

Ранее известный украинский журналист Артем Франков анонсировал громкий трансфер в Динамо.

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Теги: футбол, Карлос Самбрано, трансфер, Динамо Киев, чемпионат Украины по футболу
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