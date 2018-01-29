Динамо подписало перуанского защитника – СМИ
Карлос Самбрано продолжит карьеру в киевском Динамо.
Карлос Самбрано пополнил ряды киевского Динамо. Об этом сообщил 1927.kiev.ua, со ссылкой на собственные источники.
Также известно, что киевляне несколько лет следили за 28-летним перуанским защитником, потому трансфер не является спонтанным.
Контракт уже подписан, а в ближайшее время про это будет объявлено официально.
Отметим, что футболист является воспитанником академии Шальке. Также он выступал во франкфуртском Айнтрахте. В 2016 году перешел в казанский Рубин, однако и там не сумел закрепиться. Первую часть нынешнего сезона Карлос Самбрано провел на правах аренды в ПАОКе.
Ранее известный украинский журналист Артем Франков анонсировал громкий трансфер в Динамо.
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