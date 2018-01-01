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Защитник Наполи может перейти в Динамо

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Румынский защитник Влад Кирикеш может усилить состав киевского Динамо.
Влад Кирикеш
Влад Кирикеш
Getty Images

Киевское Динамо может подписать защитника Наполи Влада Кирикеша, сообщает издание Sdna.gr.

По информации источника, кандидатура 28-летнего румына рассматривается наряду с защитником ПАОКа Карлосом Самбрано.

Контракт Кирикеша с итальянским клубом истекает 30 июня 2020 года. По данным Transfermarkt, трансферная стоимость капитана сборной Румынии составляет 6 млн евро.

В текущем сезоне Кирикеш принял участие в 6 матчах чемпионата Италии, а в отборочном турнире к ЧМ-2018 он провел 7 поединков за национальную сборную. Всего на его счету 48 матчей за сборную Румынии.

Отметим, что ранее главный редактор журнала Футбол Артем Франков анонсировал трансфер в Динамо защитника с мировым именем.

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Теги: футбол, Динамо Киев, трансфер
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