Защитник Наполи может перейти в Динамо

Румынский защитник Влад Кирикеш может усилить состав киевского Динамо.

Киевское Динамо может подписать защитника Наполи Влада Кирикеша, сообщает издание Sdna.gr.

По информации источника, кандидатура 28-летнего румына рассматривается наряду с защитником ПАОКа Карлосом Самбрано.

Контракт Кирикеша с итальянским клубом истекает 30 июня 2020 года. По данным Transfermarkt, трансферная стоимость капитана сборной Румынии составляет 6 млн евро.

В текущем сезоне Кирикеш принял участие в 6 матчах чемпионата Италии, а в отборочном турнире к ЧМ-2018 он провел 7 поединков за национальную сборную. Всего на его счету 48 матчей за сборную Румынии.

Отметим, что ранее главный редактор журнала Футбол Артем Франков анонсировал трансфер в Динамо защитника с мировым именем.

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