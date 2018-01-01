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Шовковский едва не задавил семью кабанов на дороге

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Александр Шовковский по дороге домой "встретил" неожиданных пешеходов.
Александр Шовковский
Александр Шовковский
ФК Динамо Киев

Бывший вратарь киевского Динамо и сборной Украины Александр Шовковский едва не попал в аварию из-за кабанов.

Передвигаясь по заснеженной дороге домой Шовковский не заметил внезапно выбежавших на нее кабанов, которые пытались пересечь дорогу.

Бывший голкипер среагировал мгновенно, в результате чего ему удалось избежать столкновения. По словам Шовковского, ни один из перебегавших дорогу кабанов не пострадал в результате столкновения.

Видео этого происшествия он позже выложил на странице в Facebook.

Ранее Шовковский шокировал жуткими фото своих травм за карьеру.

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Теги: Александр Шовковский, футбол, ДТП
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