Шовковский едва не задавил семью кабанов на дороге

Александр Шовковский по дороге домой "встретил" неожиданных пешеходов.

Бывший вратарь киевского Динамо и сборной Украины Александр Шовковский едва не попал в аварию из-за кабанов.

Передвигаясь по заснеженной дороге домой Шовковский не заметил внезапно выбежавших на нее кабанов, которые пытались пересечь дорогу.

Бывший голкипер среагировал мгновенно, в результате чего ему удалось избежать столкновения. По словам Шовковского, ни один из перебегавших дорогу кабанов не пострадал в результате столкновения.

Видео этого происшествия он позже выложил на странице в Facebook.

Ранее Шовковский шокировал жуткими фото своих травм за карьеру.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!