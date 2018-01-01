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Франков анонсировал громкий трансфер в Динамо

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Киевское Динамо подпишет защитника с мировым именем.
Артем Франков
Артем Франков

Главный редактор журнала Футбол Артем Франков анонсировал трансфер защитника с мировым именем в Динамо.

"Несмотря на половодье диких слухов, у Динамо нет никаких предложений по Хачериди - ни вменяемых, ни невменяемых. Все рассказки о ПАОКе - агентский шум. Полагаю, то же касается Гармаша. В настоящее время клуб заканчивает оформление контракт с центральным защитником-легионером.

Все, что говорится в период трансферных окон или около таковых, нужно делить не на 8, а на 16 и даже более. Будьте аккуратнее, осторожнее, избирательнее. "Никому нельзя верить. Мне – можно" (с). Так что защитник со вполне мировым именем в Динамо будет. Мы его давно смотрели", – написал Франков в Twitter.

Ранее о скором подписании центрального защитника рассказал Александр Хацкевич.

Напомним, Динамо завершило первый сбор, не сумев обыграть софийский ЦСКА.

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Теги: Артем Франков, Динамо Киев, футбол, чемпионат украины, трансфер
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