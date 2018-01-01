Франков анонсировал громкий трансфер в Динамо
Главный редактор журнала Футбол Артем Франков анонсировал трансфер защитника с мировым именем в Динамо.
"Несмотря на половодье диких слухов, у Динамо нет никаких предложений по Хачериди - ни вменяемых, ни невменяемых. Все рассказки о ПАОКе - агентский шум. Полагаю, то же касается Гармаша. В настоящее время клуб заканчивает оформление контракт с центральным защитником-легионером.
Все, что говорится в период трансферных окон или около таковых, нужно делить не на 8, а на 16 и даже более. Будьте аккуратнее, осторожнее, избирательнее. "Никому нельзя верить. Мне – можно" (с). Так что защитник со вполне мировым именем в Динамо будет. Мы его давно смотрели", – написал Франков в Twitter.
Всё, что говорится в период трансферных окон или около таковых, нужно делить не на 8, а на 16 и даже более. Будьте аккуратнее, осторожнее, избирательнее. "Никому нельзя верить. Мне - можно" (с) Так что защитник со вполне мировым именем в "Динамо" будет. Мы его давно смотрели— Artem Frankov (@frankov11) 28 января 2018 г.
Ранее о скором подписании центрального защитника рассказал Александр Хацкевич.
Напомним, Динамо завершило первый сбор, не сумев обыграть софийский ЦСКА.
Подписывайся на наш канал о Динамо Киев в Telegram!
Полная версия правил