Франков анонсировал громкий трансфер в Динамо

Киевское Динамо подпишет защитника с мировым именем.

Главный редактор журнала Футбол Артем Франков анонсировал трансфер защитника с мировым именем в Динамо.

"Несмотря на половодье диких слухов, у Динамо нет никаких предложений по Хачериди - ни вменяемых, ни невменяемых. Все рассказки о ПАОКе - агентский шум. Полагаю, то же касается Гармаша. В настоящее время клуб заканчивает оформление контракт с центральным защитником-легионером.

Все, что говорится в период трансферных окон или около таковых, нужно делить не на 8, а на 16 и даже более. Будьте аккуратнее, осторожнее, избирательнее. "Никому нельзя верить. Мне – можно" (с). Так что защитник со вполне мировым именем в Динамо будет. Мы его давно смотрели", – написал Франков в Twitter.

Всё, что говорится в период трансферных окон или около таковых, нужно делить не на 8, а на 16 и даже более. Будьте аккуратнее, осторожнее, избирательнее. "Никому нельзя верить. Мне - можно" (с) Так что защитник со вполне мировым именем в "Динамо" будет. Мы его давно смотрели — Artem Frankov (@frankov11) 28 января 2018 г.

Ранее о скором подписании центрального защитника рассказал Александр Хацкевич.

Напомним, Динамо завершило первый сбор, не сумев обыграть софийский ЦСКА.

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