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Фред останется в Шахтере до конца сезона

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Горняки не отпустят Фреда до лета.
Фред
Фред
ФК Шахтер

Полузащитник Шахтера Фред сможет перейти в Манчестер Сити не ранее, чем летом этого года. 

Как сообщает Manchestereveningnews, руководство Сити не смогло убедить донецкий клуб в трансфере игрока. Шахтер не отпустит 24-летнего бразильца перед матчами плей-офф Лиги чемпионов против Ромы и сможет вернуться к этой сделке только летом.

Ранее сообщалось, что Шахтер хотел включить в сделку по Фреду Александра Зинченко.

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Теги: Фред, Шахтер, Манчестер Сити, трансфер, футбол
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