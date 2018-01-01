Фред останется в Шахтере до конца сезона

Горняки не отпустят Фреда до лета.

Полузащитник Шахтера Фред сможет перейти в Манчестер Сити не ранее, чем летом этого года.

Как сообщает Manchestereveningnews, руководство Сити не смогло убедить донецкий клуб в трансфере игрока. Шахтер не отпустит 24-летнего бразильца перед матчами плей-офф Лиги чемпионов против Ромы и сможет вернуться к этой сделке только летом.

Ранее сообщалось, что Шахтер хотел включить в сделку по Фреду Александра Зинченко.

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