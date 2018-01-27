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Дело Динамо/Мариуполя рассмотрят 12 февраля

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CAS ускорит процедуру рассмотрения иска Динамо.
Дело Динамо/Мариуполя рассмотрят 12 февраля

ФФУ попросила Спортивный арбитражный суд (CAS) ускорить процедуру рассмотрения "мариупольского дела" Динамо, поскольку ранее стало известно, что иск киевлян по поводу технического поражения от Мариуполя будут рассматривать не ранее 15 февраля.

Как сообщает Football.ua, дело будет рассмотрено 12 февраля.

Напомним, Динамо не явилось на матч 7-го тура УПЛ в Мариуполь, за что КДК и АК ФФУ приняли решение назначить "бело-синим" техническое поражение.

Первый этап чемпионата Украины, после которого команды разделятся на две шестерки, финиширует 3 марта. Исход по делу Динамо и Мариуполя может напрямую повлиять на распределение на шестерки. Команда Александра Бабича занимает 7-е место, уступая 2 очка Олимпику, который еще не доиграл свой поединок с Карпатами (на момент остановки матча из-за сильного снегопада было 1:1).

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Теги: Динамо, Мариуполь, чемпионат Украины по футболу
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Комментариев (1)
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cat1954    27.01.2018, 23:42
Оценка:  0
cat1954
Чайки дер
...о не клюют, они в нем купаются.
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