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Хацкевич анонсировал трансфер центрального защитника

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Тренер Динамо пообещал внести ясность в ближайшее время.
Александр Хацкевич
Александр Хацкевич
ФК Динамо Киев

Главный наставник Динамо Александр Хацкевич поделился планами преобрести центрального защитника, а также рассказал о предстоящем втором сборе.

"Смирный остается, Миколенко и Шапаренко едут с нами на второй сбор, Алибеков, Попов и Алексеев завтра улетают с молодежной командой в Турцию.

На втором сборе к нам присоединятся Мораес и Мбокани. 23 полевых футболиста должны приступить ко второй части подготовки.

Что касается трансферов, то работаем по позиции центрального защитника. Думаю, что на следующей неделе будет какая-то ясность", — сказал Хацкевич для youtybe - каналу Динамо.

Ранее сообщалось, что Динамо завершило первый сбор, не сумев обыграть софийский ЦСКА.

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Теги: Александр Хацкевич, Динамо Киев, трансфер, футбол
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