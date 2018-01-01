Хацкевич анонсировал трансфер центрального защитника

Тренер Динамо пообещал внести ясность в ближайшее время.

Главный наставник Динамо Александр Хацкевич поделился планами преобрести центрального защитника, а также рассказал о предстоящем втором сборе.

"Смирный остается, Миколенко и Шапаренко едут с нами на второй сбор, Алибеков, Попов и Алексеев завтра улетают с молодежной командой в Турцию.

На втором сборе к нам присоединятся Мораес и Мбокани. 23 полевых футболиста должны приступить ко второй части подготовки.

Что касается трансферов, то работаем по позиции центрального защитника. Думаю, что на следующей неделе будет какая-то ясность", — сказал Хацкевич для youtybe - каналу Динамо.

Ранее сообщалось, что Динамо завершило первый сбор, не сумев обыграть софийский ЦСКА.

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