Динамо – ЦСКА София: видео онлайн трансляция товарищеского матча
Динамо проведет заключительный поединок на первом подготовительном сборе в Испании. Смотри видео онлайн трансляцию товарищеского матча Динамо – ЦСКА София.
Динамо 27 января проведет пятый товарищеский матч в рамках подготовки к весенней части сезона-2017/18.
На этот раз соперником "бело-синих" станет ЦСКА София.
Смотри видео онлайн трансляцию контрольного поединка Динамо – ЦСКА София, который начнется в 13:00 по киевскому времени.
Ранее подопечные Александра Хацкевича потерпели поражение от Санкт-Галлена, сыграли вничью с Хеугесундом, уступили Штурму, а также обыграли Осиек.
С полным расписанием матчей Динамо на сборе в Марбелье можно ознакомиться здесь.
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