Динамо проведет заключительный поединок на первом подготовительном сборе в Испании. Смотри видео онлайн трансляцию товарищеского матча Динамо – ЦСКА София.

Динамо 27 января проведет пятый товарищеский матч в рамках подготовки к весенней части сезона-2017/18.

На этот раз соперником "бело-синих" станет ЦСКА София.

Смотри видео онлайн трансляцию контрольного поединка Динамо – ЦСКА София, который начнется в 13:00 по киевскому времени.

Ранее подопечные Александра Хацкевича потерпели поражение от Санкт-Галлена, сыграли вничью с Хеугесундом, уступили Штурму, а также обыграли Осиек.

С полным расписанием матчей Динамо на сборе в Марбелье можно ознакомиться здесь.