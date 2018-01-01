Динамо одержало первую победу на сборе в Испании

Автогол новичка Динамо не помешал киевлянам обыграть Осиек.

Киевское Динамо только в четвертом матче на сборах в Испании одержало победу, обыграв хорватский Осиек со счетом 3:2.

В самом начале игры после розыгрыша штрафного хорватами Беньямин Вербич ошибся и головой срезал мяч в свои ворота.

Впрочем, киевляне сразу сумели переломить ход игры в свою пользу и на 8-й минуте Дмитрий Хлебас сравнял счет, в касание переправив мяч в ворота.

Спустя еще пять минут Владислав Алексеев после навеса с левой бровки Миколенко выпрыгнул выше защитника и головой пробил точно.

В начале второго тайма Хлебас записал на свой счет дубль, с ходу точно пробив под ближнюю штангу.

На 78-й минуте Габриел Бобан сократил счет, реализовав выход один на один, но большего хорваты сделать не смогли.

Таким образом, Динамо добыло первую победу на сборе в Марбелье и в 2018-м году в целом. Ранее киевляне дважды проиграли - австрийскому Штурму и швейцарскому Сенкт-Галлену - и сыграли вничью с норвежским Хеугесундом.

Динамо – Осиек 3:2

Голы: Вербич 1 (авт.), Хлебас 8, Алексеев 13, Хлебас 55 - Бобан 78

Динамо: Маханьков (Рудько 46), Кендзера (Шабанов 69), Алибеков, Алексеев, Миколенко, Смирный (Шепелев 66), Бурда (Морозюк 69), Ротань (Гусев 67), Хлебас, Шапаренко, Вербич (Гармаш 46)