Динамо продолжает серию контрольных поединков на подготовительном сборе в Испании. Смотри видео онлайн трансляцию товарищеского матча Динамо – Осиек.

Динамо 26 января проведет четвертый товарищеский матч в рамках подготовки к весенней части сезона-2017/18.

На этот раз соперником "бело-синих" станет хорватский клуб Осиек.

Смотри видео онлайн трансляцию контрольного поединка Динамо – Осиек, который начнется в 17:30 по киевскому времени.

Ранее подопечные Александра Хацкевича потерпели поражение от Санкт-Галлена, сыграли вничью с Хеугесундом и уступили Штурму.

С полным расписанием матчей Динамо на сборе в Марбелье можно ознакомиться здесь.