Фред сделал выбор между МЮ и Ман Сити

Полузащитник Шахтера хотел бы поработать с Пепом Гвордиолой.

Фред между двух великих наставников thesun.co.uk

Полузащитник Шахтера Фред больше склоняется к тому, чтобы перейти в Манчестер Сити, а не в Манчестер Юнайтед. Об этом сообщает The Sun.

Отмечается, что бразильский полузащитник больше хотел бы поработать под руководством Хосепа Гвардиолы, а не Жозе Моуриньо. Из-за этого он отдает предпочтение потенциальному переходу именно в стан "горожан".

Ранее сообщалось, что Манчестер Сити готов заплатить рекордные для Шахтера деньги за Фреда.

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