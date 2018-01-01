Слован представил лидера Олимпика без согласия украинского клуба

Донецкий клуб имел более выгодные предложения, чем от словацкого клуба.

Марокканский полузащитник донецкого Олимпика Моха стал игроком Слована из Братиславы. Об этом сообщил официальный сайт словацкого клуба.

По информации клуба, Моха подписал со Слованом контракт на 4,5 года. В новой команде он будет выступать под №7.

Вот только в донецком клубе заявили, что Слован поспешил с объявлением трансфера Мохи.

"Произошло недоразумение, в котором мы сейчас разбираемся. Мы ответили на их письмо отказом, поскольку предложение Слована оказалось более слабым финансово. На Моху претендовали и АЕК, и ЦСКА София, и другие клубы. Мы готовы были отпустить его, но не в Слован.

Сейчас мы ведем переговоры с юристом словацкого клуба, и если я услышу адекватное предложение, которое устроит клуб, то сделка состоится. В противном случае - будем судиться. 100% решения по этому вопросу нет", - рассказал в интервью Футболу 1 президент Олимпика Владислав Гельзин.

За Олимпика 24-летний вингер отыграл почти 4 года. В нынешнем футболтист отметился пятью голами и пятью ассистами в 18 матчах украинской Премьер-лиге.

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