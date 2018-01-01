Фонсека примерил на себе образ пилота вертолета
Главный тренер Шахтера искал вдохновение в воздухе.
Тренерский штаб донецкого Шахтера немного отвлекся от подготовки своей команды, которую "горняки" проводят в Турции.
Паулу Фонсека, Тиагу Леал, Нуну Кампуш и Педру Морейра примерили на себя образ пилотов вертолета. Полет выдался успешным, а все участники экипажа удачно вернулись на землю.
Отметим, что "горняки" завершили первый этап подготовки к сезону и уже вернулись в Киев.
На сборах в Турции Шахтер провел два контрольных матча с болгарским Лудогорцем и Динамо Загреб.
Ранее сообщалось, что жена игрока Шахтера поразила боксерской техникой на тренировке.
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