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Фонсека примерил на себе образ пилота вертолета

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Главный тренер Шахтера искал вдохновение в воздухе.
Паулу Фонсека и его помощник Нуну Кампуш
Паулу Фонсека и его помощник Нуну Кампуш
ФК Шахтер

Тренерский штаб донецкого Шахтера немного отвлекся от подготовки своей команды, которую "горняки" проводят в Турции.

Паулу Фонсека, Тиагу Леал, Нуну Кампуш и Педру Морейра примерили на себя образ пилотов вертолета. Полет выдался успешным, а все участники экипажа удачно вернулись на землю.

Отметим, что "горняки" завершили первый этап подготовки к сезону и уже вернулись в Киев.

На сборах в Турции Шахтер провел два контрольных матча с болгарским Лудогорцем и Динамо Загреб.

Ранее сообщалось, что жена игрока Шахтера поразила боксерской техникой на тренировке.

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Теги: Паулу Фонсека, Шахтер, вертолет, фото, вне игры, футбол
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