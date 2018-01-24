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Сборная Украины может провести товарищеские матчи с Турцией и Уэльсом

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Стали известны еще два потенциальных соперника нашей команды.
Андрей Шевченко
Андрей Шевченко
ФФУ

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко после жеребьевки Лиги наций поделился мнением о ее результатах, а также рассказал с какими командами хотел бы провести товарищеские игры. 

"Я разговаривал с Мирчей Луческу, мы обсуждали возможность проведения товарищеского матча между сборными Украины и Турции. В этом направлении будет проведена определенная работа, и по ее окончании обнародовано официальное сообщение.

Такие события, как сегодняшняя жеребьевка, дают возможность тренерам сборных пообщаться, помогают наладить контакты, чтобы впоследствии договориться о проведении товарищеских поединков.

Нам было бы интересно сыграть с британскими командами, ведь, как показали последние матчи, у нас есть определенные проблемы при стандартах. А британские команды как раз сильны в этом компоненте, и возможно, для наших футболистов это стало бы хорошим уроком. Возможно, удастся договориться о спарринге с Уэльсом",  приводит слова наставника сборной Украины Команда №1.

Напомним, что по результатам жеребьевки группового этапа Лиги наций, наша команда попала в группу В1 и сыграет с Чехией и Словакией.

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Теги: Андрей Шевченко, сборная Украины, Лига наций, товарищеские матчи, соперники, футбол
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