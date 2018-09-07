Украина в Лиге наций: подопечные Шевченко досрочно выиграли группу B1

Сборная Украины на группой стадии Лиги наций сыграет в группе B1. Смотри полное расписание и результаты матчей нашей команды.

Лига наций – новый турнир для сборных, который заменит большую часть товарищеских встреч матчами турнирного значения и позволит национальным командам встречаться с равными по силам соперниками.

Сборная Украины сыграет в группе B1, где встретится с командами Словакии и Чехии.

Группа В1 И В Н П М О 1. Украина 3 3 0 0 4:1 9 2. Чехия 3 1 0 2 3:4 3 3. Словакия 2 0 0 2 1:3 0

Вашему вниманию расписание и результаты матчей сборной Украины в Лиге наций:

16.11 Словакия – Украина

Чехия – Украина 1:2

Голы: 1:0 – 4 Шик, 1:1 – 45 Коноплянка, 1:2 – 90 Зинченко

Чехия: Вацлик, Калас, Кадержабек, Гебре Селассие, Брабец, Гушбауэр, Соучек, Сикора (Горшава, 90), Боржил, Крменчик (Змргал, 46), Шик (Тецл, 83)

Украина: Пятов, Ракицкий, Матвиенко, Кривцов, Караваев, Малиновский, Степаненко, Марлос, Коноплянка (Цыганков, 77), Ярмоленко (Зинченко, 66), Яремчук (Селезнев, 85)

Предупреждения: Гушбауэр (21), Соучек (53)

Украина – Словакия 1:0

Гол: 1:0 – 80 Ярмоленко

Украина: Пятов, Ракицкий, Матвиенко, Бурда, Караваев, Малиновский (Зинченко, 71), Степаненко (Сидорчук, 86), Марлос, Коноплянка (Цыганков, 78), Ярмоленко, Яремчук.

Словакия: Дубравка, Шкртел, Губочан, Шкриньяр, Шатка, Гамшик, Лоботка, Вайсс (Руснак, 70), Куцка (Грегуш, 78), Мак, Немец (Дуда, 65).

Предупреждения: Губочан (16), Коноплянка (64), Дуда (74), Сидорчук (90).

Украина — Чехия 1:0

Гол: Малиновский, 43

Украина: Пятов — Караваев, Бурда, Ракицкий, Матвиенко — Степаненко, Малиновский (Зинченко, 85) — Ярмоленко, Марлос, Коноплянка (Цыганков, 69) — Яремчук.

Чехия: Павленка — Г. Селассие, Челюстка, Брабец, Новак — Павелка, Барак — Выдра (Змргал, 66), Дочкал, Янкто (Шурал, 80) — Шик (Кременчик, 73).

Предупреждения: Ракицкий — Челюстка, Павелка.

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