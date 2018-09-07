Украина в Лиге наций: подопечные Шевченко досрочно выиграли группу B1
Лига наций – новый турнир для сборных, который заменит большую часть товарищеских встреч матчами турнирного значения и позволит национальным командам встречаться с равными по силам соперниками.
Сборная Украины сыграет в группе B1, где встретится с командами Словакии и Чехии.
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Украина
|3
|3
|0
|0
|4:1
|9
|2. Чехия
|3
|1
|0
|2
|3:4
|3
|3. Словакия
|2
|0
|0
|2
|1:3
|0
Вашему вниманию расписание и результаты матчей сборной Украины в Лиге наций:
16.11 Словакия – Украина
Чехия – Украина 1:2
Голы: 1:0 – 4 Шик, 1:1 – 45 Коноплянка, 1:2 – 90 Зинченко
Чехия: Вацлик, Калас, Кадержабек, Гебре Селассие, Брабец, Гушбауэр, Соучек, Сикора (Горшава, 90), Боржил, Крменчик (Змргал, 46), Шик (Тецл, 83)
Украина: Пятов, Ракицкий, Матвиенко, Кривцов, Караваев, Малиновский, Степаненко, Марлос, Коноплянка (Цыганков, 77), Ярмоленко (Зинченко, 66), Яремчук (Селезнев, 85)
Предупреждения: Гушбауэр (21), Соучек (53)
Украина – Словакия 1:0
Гол: 1:0 – 80 Ярмоленко
Украина: Пятов, Ракицкий, Матвиенко, Бурда, Караваев, Малиновский (Зинченко, 71), Степаненко (Сидорчук, 86), Марлос, Коноплянка (Цыганков, 78), Ярмоленко, Яремчук.
Словакия: Дубравка, Шкртел, Губочан, Шкриньяр, Шатка, Гамшик, Лоботка, Вайсс (Руснак, 70), Куцка (Грегуш, 78), Мак, Немец (Дуда, 65).
Предупреждения: Губочан (16), Коноплянка (64), Дуда (74), Сидорчук (90).
Украина — Чехия 1:0
Гол: Малиновский, 43
Украина: Пятов — Караваев, Бурда, Ракицкий, Матвиенко — Степаненко, Малиновский (Зинченко, 85) — Ярмоленко, Марлос, Коноплянка (Цыганков, 69) — Яремчук.
Чехия: Павленка — Г. Селассие, Челюстка, Брабец, Новак — Павелка, Барак — Выдра (Змргал, 66), Дочкал, Янкто (Шурал, 80) — Шик (Кременчик, 73).
Предупреждения: Ракицкий — Челюстка, Павелка.
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