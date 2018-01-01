Сборная Украины на группой стадии Лиги наций сыграет в группе B1. Смотри полное расписание и результаты матчей нашей команды.

Лига наций – новый турнир для сборных, который заменит большую часть товарищеских встреч матчами турнирного значения и позволит национальным командам встречаться с равными по силам соперниками.

Сборная Украины сыграет в группе B1, где встретится с командами Словакии и Чехии.

Смотри полное расписание и результаты матчей сборной Украины в Лиге наций:

06.09 Чехия – Украина

09.09 Украина – Словакия

16.10 Украина – Чехия

16.11 Словакия – Украина