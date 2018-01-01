Расписание и результаты матчей сборной Украины в Лиге наций
Сборная Украины на группой стадии Лиги наций сыграет в группе B1. Смотри полное расписание и результаты матчей нашей команды.
Лига наций – новый турнир для сборных, который заменит большую часть товарищеских встреч матчами турнирного значения и позволит национальным командам встречаться с равными по силам соперниками.
Сборная Украины сыграет в группе B1, где встретится с командами Словакии и Чехии.
Смотри полное расписание и результаты матчей сборной Украины в Лиге наций:
06.09 Чехия – Украина
09.09 Украина – Словакия
16.10 Украина – Чехия
16.11 Словакия – Украина
Полная версия правил