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Расписание и результаты матчей сборной Украины в Лиге наций

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Сборная Украины на группой стадии Лиги наций сыграет в группе B1. Смотри полное расписание и результаты матчей нашей команды.
Национальная сборная Украины по футболу
Национальная сборная Украины по футболу
ФФУ

Лига наций – новый турнир для сборных, который заменит большую часть товарищеских встреч матчами турнирного значения и позволит национальным командам встречаться с равными по силам соперниками.

Сборная Украины сыграет в группе B1, где встретится с командами Словакии и Чехии.

Смотри полное расписание и результаты матчей сборной Украины в Лиге наций:

06.09 Чехия – Украина
09.09 Украина – Словакия
16.10 Украина – Чехия
16.11 Словакия – Украина

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Теги: футбол, сборная Украины, Лига наций, сборная Чехии, сборная Словакии, расписание матчей, результаты матчей
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Источник: iSport.ua

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