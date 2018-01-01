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Гамшик: Украину не будем отодвигать на второй план

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Лидер сборной Словакии – о жеребьевке Лиги Наций.
Марек Гамшик
Марек Гамшик
Getty Images

Полузащитник сборной Словакии Марек Гамшик поделился впечатлением от жеребьевки Лиги Наций.

"Нас ждут очень сложные и сбалансированные матчи. Оба соперника хорошо известны. Вряд ли стоит что-то дополнительно говорить о встречах с Чехией. Что касается Украины, не будем отодвигать ее на второй план. За последнее время мы играли с ней трижды", – цитирует футболиста sport.sk

Напомним, что по результатам жеребьевки сборная Украины оказалась в одной группе с чехами и словаками.

Ранее по этому поводу свое мнение высказал помощник главного тренера сборной Словакии Штефан Таркович.

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Теги: футбол, Лига наций, сборная Украины, сборная Словакии, Марек Гамшик
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