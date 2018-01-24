Игрок молодежной сборной Украины перешел в Партизан

Сербский клуб объявил о подписании Юрия Вакулко.

Бывший полузащитник Днепра Юрий Вакулко стал игроком Партизана, сообщает официальный сайт белградского клуба.

Соглашение с 20-летним игроком рассчитано на 4 года.

“Когда я узнал о предложении Партизана, я ни минуты не думал. Это всемирно известный клуб, для меня большая честь начинать здесь свою настоящую профессиональную карьеру.

Надеюсь, я помогу Партизану выиграть хотя бы один трофей и пройти как можно дальше в Лиге Европы. Я не думал о деньгах, поскольку важна история клуба“, – сказал Вакулко.

Ранее сообщалось, что полузащитник донецкого Шахтера и сборной Украины Тарас Степаненко может отправиться в клуб АПЛ.

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