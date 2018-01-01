Шахтер проиграл Динамо на тренировочном сборе

Шахтер, как и киевское Динамо, продолжает идти без побед на зимних сборах.

Донецкий Шахтер проводил свой второй поединок на зимнем подготовительном сборе.

В первом тайме команды показывали равную игру, лишь изредка создавая опасность у ворот друг друга. Особенно опасно выглядела связка Ольмо – Судани, которая несколько раз имела отличную возможность побеспокоить Андрея Пятова.

Удачливее оказались хорваты, которые сумели открыть счет во втором тайме. Джурасек опасно навесил с фланга, а Ходжич переправил мяч в ворота Кудрика.

"Горняки" двинулись отыгрываться, но все попытки хотя бы сравнять счет не увенчались успехом. Шахтер, как и Динамо, продолжает идти без побед на зимних сборах.

Шахтер – Динамо Загреб 0:1

Гол: 0:1 – 67 Ходжич.

Состав Шахтера: Пятов (Кудрик, 45), Исмаили (Бутко, 63), Ракицкий (Матвиенко, 63), Кривцов (Хочолава, 45), Додо (Петряк, 13, Кривцов, 71), Степаненко (Пихаленок, 63), Фред (Гречишкин, 63), Дентиньо (Коваленко, 45), Тайсон (Дентиньо, 71), Марлос (Зубков, 63), Феррейра (Бланко-Лещук, 63).

С полным расписанием зимних сборов донецкого Шахтера вы можете ознакомиться по ссылке.

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