Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Шахтер проиграл Динамо на тренировочном сборе

Комментариев: 0
Шахтер, как и киевское Динамо, продолжает идти без побед на зимних сборах.
Матч Шахтер – Динамо Загреб
Матч Шахтер – Динамо Загреб
ФК Шахтер

Донецкий Шахтер проводил свой второй поединок на зимнем подготовительном сборе.

В первом тайме команды показывали равную игру, лишь изредка создавая опасность у ворот друг друга. Особенно опасно выглядела связка Ольмо – Судани, которая несколько раз имела отличную возможность побеспокоить Андрея Пятова.

Удачливее оказались хорваты, которые сумели открыть счет во втором тайме. Джурасек опасно навесил с фланга, а Ходжич переправил мяч в ворота Кудрика. 

"Горняки" двинулись отыгрываться, но все попытки хотя бы сравнять счет не увенчались успехом. Шахтер, как и Динамо, продолжает идти без побед на зимних сборах.

Шахтер – Динамо Загреб 0:1

Гол: 0:1 – 67 Ходжич.

Состав Шахтера: Пятов (Кудрик, 45), Исмаили (Бутко, 63), Ракицкий (Матвиенко, 63), Кривцов (Хочолава, 45), Додо (Петряк, 13, Кривцов, 71), Степаненко (Пихаленок, 63), Фред (Гречишкин, 63), Дентиньо (Коваленко, 45), Тайсон (Дентиньо, 71), Марлос (Зубков, 63), Феррейра (Бланко-Лещук, 63).

С полным расписанием зимних сборов донецкого Шахтера вы можете ознакомиться по ссылке.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Поделись:
Теги: футбол, Шахтер, тренировочный сбор, Динамо Загреб
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь