Жеребьевка Лиги наций: онлайн трансляция

Украина при жеребьевке Лиги наций попала во вторую корзину дивизиона B.

Жеребьевка Лиги наций состоится 24 января в 13:00 по киевскому времени. Онлайн трансляция будет доступна на нашем сайте в этой статье.

24 января пройдет жеребьевка групповой стадии Лиги наций УЕФА – нового турнира для сборных, который заменит большую часть товарищеских встреч матчами турнирного значения и позволит национальным командам встречаться с равными по силам соперниками.

Перед жеребьевкой Лиги наций 55 сборных распределены по четырем лигам в соответствии с их положением в рейтинге УЕФА. Обладатели мест с 1-го по 12-е попали в Лигу А, с 13-го по 24-е - в Лигу В, с 25-го по 39-е - в Лигу С, с 40-го по 55-е - в Лигу D.

В рамках каждой Лиги команды в соответствии с их рейтингом были распределены на три (Лиги A и B) или четыре (Лиги C и D) корзины посева.

Жеребьевка Лиги наций начнется с корзины 1 лиги D. Команды будут распределены по группам от D1 до D4. Затем будет проведена жеребьевка корзин 3, 2, и 1. Жеребьевка в других лигах пройдет по схожей схеме, правда, в группе С1 не будет команды из корзины 4. Группы лиг B и A будут составлены из трех сборных.

Победители четырех групп лиги А выйдут в финальную стадию, которая пройдет в июне 2019 года. Она будет состоять из полуфиналов, матча за третье место и финала. Победители групп лиг В, С и D заработают повышение в классе. Худшие команды в группах лиг А, В и С вылетят в низшую лигу. Следующий розыгрыш пройдет в сезоне 2020/21.

УЕФА на своем официальном сайте сообщил, что при жеребьевке Лиги наций, сборная Украины будет посеяна во второй корзине с командами Швеции, Ирландии и Боснии и Герцеговины.

В первой корзине оказались сборные Австрии, Уэльса, России и Словакии, в третьей - Северной Ирландии, Дании, Чехии и Турции. Команды будут распределены на четыре группы по три в каждой.

Таким образом, украинцы на групповой стадии Лиги наций избегут встречи с командами Швеции, Ирландии и Боснии и Герцеговины. Кроме того, УЕФА сообщил, что сборные России и Украины будут разведены при жеребьевке турнира.

Другие дивизионы:

Лига A

Корзина 1: Германия, Португалия, Бельгия, Испания.

Корзина 2: Франция, Англия, Швейцария, Италия.

Корзина 3: Польша, Исландия, Хорватия, Голландия.

Лига C

Корзина 1: Венгрия, Румыния, Шотландия, Словения.

Корзина 2: Греция, Сербия, Албания, Норвегия.

Корзина 3: Черногория, Израиль, Болгария, Финляндия.

Корзина 4: Кипр, Эстония, Литва.

Лига D

Корзина 1: Азербайджан, Македония, Белоруссия, Грузия.

Корзина 2: Армения, Латвия, Фарерские острова, Люксембург.

Корзина 3: Казахстан, Молдавия, Лихтенштейн, Мальта.

Корзина 4: Андорра, Косово, Сан-Марино, Гибралтар.

Вскоре после жеребьевки УЕФА максимально оперативно назначит даты проведения и время начала 138 матчей. Список игровых недель приведен ниже, но участники лиг А и В будут задействованы только в четырех из упомянутых окон. В оставшиеся даты они проведут товарищеские матчи.

Тур 1: 6-8 сентября 2018 года

Тур 2: 9-11 сентября 2018 года

Тур 3: 11-13 октября 2018 года

Тур 4: 14-16 октября 2018 года

Тур 5: 15-17 ноября 2018 года

Тур 6: 18-20 ноября 2018 года