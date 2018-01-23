Динамо – Штурм 0:2 видео голов и обзор товарищеского матча

Динамо уступило Штурму в контрольном поединке на подготовительном сборе в Испании. Смотри видео голов и обзор матча Динамо – Штурм.

Динамо провело свой третий спарринг на подготовительном сборе в испанской Марбелье. Соперником киевлян стал Штурм.

Подопечные Александра Хацкевича не сумели одержать победу, пропустив дважды от австрийского клуба.

Смотри видео голов и обзор матча Динамо – Штурм:

Динамо – Штурм 0:2

Голы: 0:1 – 11 Изе, 0:2 – 50 Шуберт.

Состав Динамо:

1-й тайм: Рудько, Морозюк, Хачериди, Кадар, Миколенко, Шепелев, Буяльский, Шапаренко, Гонсалес, Калитвинцев, Беседин.

2-й тайм: Бущан, Кендзера, Бурда, Шабанов, Пиварич, Ротань, Алибеков, Гармаш, Смирный, Вербич, Хлебас.

С результатами и расписанием матчей Динамо на зимних подготовительных сборах вы можете ознакомиться по ссылке.

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