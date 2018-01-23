Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Динамо – Штурм 0:2 видео голов и обзор товарищеского матча

Комментариев: 4
Динамо уступило Штурму в контрольном поединке на подготовительном сборе в Испании. Смотри видео голов и обзор матча Динамо – Штурм.
Видео голов и обзор матча Динамо – Штурм
Видео голов и обзор матча Динамо – Штурм
ФК Динамо Киев

Динамо провело свой третий спарринг на подготовительном сборе в испанской Марбелье. Соперником киевлян стал Штурм.

Подопечные Александра Хацкевича не сумели одержать победу, пропустив дважды от австрийского клуба.

Смотри видео голов и обзор матча Динамо – Штурм:

Динамо – Штурм 0:2
Голы: 0:1 – 11 Изе, 0:2 – 50 Шуберт.

Состав Динамо:
1-й тайм: Рудько, Морозюк, Хачериди, Кадар, Миколенко, Шепелев, Буяльский, Шапаренко, Гонсалес, Калитвинцев, Беседин.
2-й тайм: Бущан, Кендзера, Бурда, Шабанов, Пиварич, Ротань, Алибеков, Гармаш, Смирный, Вербич, Хлебас.

С результатами и расписанием матчей Динамо на зимних подготовительных сборах вы можете ознакомиться по ссылке.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Поделись:
Теги: Динамо Киев, Штурм, видео голов, обзор матча, товарищеский матч, футбол, подготовительные сборы
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (4)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  23.01.2018, 23:14
Оценка:  0
гость
Они просто затаились на время.
гость  (аноним)  23.01.2018, 23:05
Оценка:  0
гость
О чем можно говорить, они мяч принять не могут позор.
гость  (аноним)  23.01.2018, 22:57
Оценка:  0
гость
Дырка галимая.Позорят великий клуб,барыги.
Sirko_123    23.01.2018, 22:04
Оценка:  +1
Sirko_123
Сколько им платит Суркис. Дрова.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь