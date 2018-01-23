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Динамо не сумело добыть первую победу на тренировочном сборе

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Подопечные Александра Хацкевича дважды пропустили от австрийского Штурма.
Николай Шапаренко
Николай Шапаренко
ФК Динамо Киев

Динамо провело третий спарринг на тренировочном сборе. На этот раз киевлянам противостоял австрийский Штурм.

Подопечные Александра Хацкевича с самого начала поединка отдали инициативу в руки соперника, лишь иногда отвечая контратаками. Такая игра привела к пропущенному голу уже в самом начале встречи. Для того, чтобы открыть счет Изе понадобилось лишь 11 минут.

Однако, даже пропущенный гол не стал для киевлян холодным душем. Австрийская команда продолжала нагнетать обстановку у ворот соперника и могла вовсе уходить на перерыв с преимуществом в два мяча.

Впрочем, что не вышло сделать в первом тайме, то получилось сделать во втором. На 50 минуте Фабиан Шуберт поразил ворота Бущана. 

К сожалению, "бело-синим" ответить хотя бы одним взятием ворот так и не удалось. Второе поражение киевлян на тренировочном сборе.

Динамо – Штурм 0:2

Голы: 0:1 – 11 Изе, 0:2 – 50 Шуберт.

Состав Динамо:

1-й тайм: Рудько, Морозюк, Хачериди, Кадар, Миколенко, Шепелев, Буяльский, Шапаренко, Гонсалес, Калитвинцев, Беседин.

2-й тайм: Бущан, Кендзера, Бурда, Шабанов, Пиварич, Ротань, Алибеков, Гармаш, Смирный, Вербич, Хлебас.

С результатами и расписанием матчей Динамо на зимних подготовительных сборах вы можете ознакомиться по ссылке.

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Теги: футбол, Динамо Киев, подготовительные сборы, межсезонье, Штурм, Испания, товарищеский матч
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