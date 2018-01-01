Ракицкий: Шахтер отлично провел сборы

Защитник "горняков" Ярослав Ракицкий поделился впечатлениями от стартового этапа подготовки к весенней части сезона.

"Отлично провели сборы. Первые дни было много беговой и аэробной нагрузки, хорошо, что практически все время работали с мячами.

Сыграли один контрольный матч с сильным соперником, завтра встречаемся с загребским Динамо. Постараемся показать неплохой темп, хотя на фоне тренировок сделать это будет непросто. Конечно, хотим победить и на позитивной ноте завершить сбор", – приводит слова защитника официальный сайт Шахтера.

Отметим, что 23 января прошла заключительная тренировка "горняков" в Турции. Оставшуюся часть дня донецкий клуб посвятит отдыху и восстановлению. А уже завтра подопечные Паулу Фонсеки проведут контрольный поединок против загребского Динамо.

С полным списком спаррингов донецкого Шахтера можно ознакомиться здесь.