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Шевченко – о жеребьевке Лиги наций: Со всеми командами надо играть

Комментариев: 1
Главный тренер сборной Украины поделился мнением по поводу возможных соперников в Лиге наций.
Андрей Шевченко
Андрей Шевченко
ФФУ

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился ожиданиями от предстоящей жеребьевки Лиги наций.

“Особых предпочтений у меня нет. Там все хорошие команды, и со всеми надо играть“, – цитирует Шевченко Команда №1.

Напомним, что Украина сыграет в Лиге B, а ее возможными противниками станут Уэльс, Австрия или Словакия (из первой корзины), а также Дания, Северная Ирландия, Турция или Чехия (из третьей корзины).

Отмечается, что после жеребьевки главный тренер нашей сборной отправится в Киев, где окончательно утвердит план селекционной работы своего штаба на ближайшее время.

Также будут назначены ответственные за просмотр украинских легионеров, выступающих в зарубежных чемпионатах, а также за сборы Шахтера в ОАЭ, Динамо в Испании и всех остальных клубов, находящихся в Турции. 

Напомним, что жеребьевка Лиги наций состоится в швейцарской Лозанне в среду, 24 января.

Ранее сообщалось, что Украина ведет переговоры о бойкоте ЧМ-2018 по футболу в России.

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Теги: Андрей Шевченко, сборная Украины, Лига наций
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
Максим    23.01.2018, 12:42
Оценка:  0
Максим
Им не в Лиге Наций, а в Лиге Смеха выступать!
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