Динамо – Штурм: видео онлайн трансляция товарищеского матча
Динамо продолжает серию контрольных поединков на подготовительном сборе в Испании. Смотри видео онлайн трансляцию товарищеского матча Динамо – Штурм.
Динамо 23 января проведет третий товарищеский матч в рамках подготовки к весенней части сезона-2017/18.
Соперником "бело-синих" станет австрийский клуб Штурм.
Смотри видео онлайн трансляцию контрольного поединка Динамо – Штурм, который начнется в 17:30 по киевскому времени.
Ранее подопечные Александра Хацкевича потерпели поражение от Санкт-Галлена и сыграли вничью с Хеугесундом.
С полным расписанием матчей Динамо на сборе в Марбелье можно ознакомиться здесь.
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