Динамо продолжает серию контрольных поединков на подготовительном сборе в Испании. Смотри видео онлайн трансляцию товарищеского матча Динамо – Штурм.

Динамо 23 января проведет третий товарищеский матч в рамках подготовки к весенней части сезона-2017/18.

Соперником "бело-синих" станет австрийский клуб Штурм.

Смотри видео онлайн трансляцию контрольного поединка Динамо – Штурм, который начнется в 17:30 по киевскому времени.

Ранее подопечные Александра Хацкевича потерпели поражение от Санкт-Галлена и сыграли вничью с Хеугесундом.

С полным расписанием матчей Динамо на сборе в Марбелье можно ознакомиться здесь.