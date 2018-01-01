Марьяна Шведа поймали пьяным за рулем
20-летнего футболиста львовских Карпат задержала полиция за вождение в нетрезвом виде.
Полузащитника львовских Карпат Марьяна Шведа задержали за рулем в состоянии алкогольного опьянения.
По информации сайта судебной власти Украины, дело 20-летнего футболиста будет рассмотрено завтра, 23 января, в Франковском районном суде города Львова.
Напомним, Швед вернулся в Карпаты из Севильи прошлым летом. В текущем сезоне полузащитник сыграл четыре матча в составе львовского клуба.
Также на счету Шведа восемь поединков в составе молодежной сборной Украины, в которых он не отличался результативными действиями.
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