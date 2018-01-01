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Марьяна Шведа поймали пьяным за рулем

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20-летнего футболиста львовских Карпат задержала полиция за вождение в нетрезвом виде.
Марьян Швед
Марьян Швед
instagram.com/m.shved35

Полузащитника львовских Карпат Марьяна Шведа задержали за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

По информации сайта судебной власти Украины, дело 20-летнего футболиста будет рассмотрено завтра, 23 января, в Франковском районном суде города Львова.

Напомним, Швед вернулся в Карпаты из Севильи прошлым летом. В текущем сезоне полузащитник сыграл четыре матча в составе львовского клуба.

Также на счету Шведа восемь поединков в составе молодежной сборной Украины, в которых он не отличался результативными действиями.

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Теги: Марьян Швед, алкогольное опьянение, машина, арест, полиция, вне игры, Карпаты, футбол
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