Марьяна Шведа поймали пьяным за рулем

20-летнего футболиста львовских Карпат задержала полиция за вождение в нетрезвом виде.

Полузащитника львовских Карпат Марьяна Шведа задержали за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

По информации сайта судебной власти Украины, дело 20-летнего футболиста будет рассмотрено завтра, 23 января, в Франковском районном суде города Львова.

Напомним, Швед вернулся в Карпаты из Севильи прошлым летом. В текущем сезоне полузащитник сыграл четыре матча в составе львовского клуба.

Также на счету Шведа восемь поединков в составе молодежной сборной Украины, в которых он не отличался результативными действиями.

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