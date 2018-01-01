Экс-защитника сборной Украины побили ногами на турнире в Ужгороде

Олег Допилка встал на защиту партнера по команде, но в конце болельщики били его ногами.

Бывший защитник Динамо, имеющий в активе два матча за национальную сборную, Олег Допилка пострадал во время матча 8-го тура Ужгородской футзальной лиги своего Миная против мукачевского Алекса.

Допилка встал на защиту своего партнера, которого ударом повалил на землю вратарь. В результате образовалась массовая драка с участием игроков обеих команд и фанатов.

Допилка, который на видео в бело-синей форме с 3-м номером, в конце была завален болельщиками, которые стали его избивать ногами.

Организаторы турнира решили прервать игру после этого инцидента и увели команды. Минаю присудили победу.

Видео эпизода начинается на 35-й минуте:

Смотрите, как товарищеский матч молодежных команд в Англии перерос в массовую драку.

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